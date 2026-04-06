Депутат Ефимов: Подмосковье – ключевой центр ракетно-космической отрасли РФ

Московская область – ключевой центр ракетно-космической отрасли в России, в регионе сосредоточены ведущие предприятия и научные школы, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

«День космонавтики – это не только дань уважения подвигу первооткрывателей, но и разговор о тех, кто сегодня обеспечивает технологическое будущее страны. Подмосковье по праву остается одним из ключевых центров ракетно-космической отрасли: здесь сосредоточены ведущие предприятия, научные школы и конструкторские бюро», - сказал Ефимов.

Он уточнил, что в Московской области выстроена системная работа по поддержке науки – от подготовки кадров до создания современных условий труда и жизни для специалистов. Особое внимание уделяется закреплению молодых инженеров и ученых. А также действует программа «Социальная ипотека», которая позволяет специалистам приобретать жилье на льготных условиях – с существенной компенсацией стоимости за счет бюджета.

По его словам, еще в Подмосковье развиваются меры поддержки молодых специалистов. В том числе, гранты, а также инфраструктуры наукоградов.

Ефимов отметил, что в Реутове находится одно из ключевых предприятий ракетно-космической отрасли. Там действует комплексная система соцподдержки сотрудников, которая выходит далеко за рамки стандартных мер. Предприятие реализует собственные жилищные программы: от предоставления временного проживания в гостиничном комплексе для молодых специалистов и студентов до участия в льготной ипотеке с существенным снижением стоимости жилья.

«Помимо жилищных решений, на предприятии действует широкий пакет социальных гарантий: компенсации аренды жилья, единовременные выплаты при рождении ребенка, дополнительные пособия для молодых семей, стипендии студентам профильных направлений, беспроцентные займы и поддержка ветеранов труда. Поддержка науки, инженерных кадров и высокотехнологичных предприятий – один из приоритетов «Единой России»», — добавил парламентарий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.

12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Он посвящен первому полету человека в космос. Это день триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли. 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.