Депутат Боярский призвал отключить звонки с незнакомых номеров в Telegram

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что огромное количество мошенников продолжает звонить через Telegram и WhatsApp*. Он посоветовал установить детям и пожилым запрет звонков с незнакомых номеров в целях безопасности, сообщает РИА Новости .

По его словам, в «глубине настроек» этих мессенджеров есть функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Он предложил ей воспользоваться для того, чтобы мошенники не смогли дозвониться до своих потенциальных жертв. Депутат считает, что ее обязательно нужно установить детям и пожилым родителям.

Боярский отметил, что мошенники звонят через Telegram и WhatsApp* от имени якобы властей, полиции или даже сотрудников поликлиники. Атаки происходят и на физлиц, и на предприятия.

Депутат напомнил, что сотрудника почты, ФСБ, МВД, поликлиники и т. д. запрещено звонить через мессенджеры. Если такой звонок поступает в Telegram и WhatsApp* — это мошенники.

С июня в России вступил в силу комплекс мер по борьбе с кибермошенниками. Так, банкам, госорганам, операторам связи и маркетплейсам нельзя будет связываться с гражданами и информировать их через иностранные мессенджеры.

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