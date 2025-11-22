Депутат Боярский: ограничение звонков в Telegram и WhatsApp* было оправданным

Количество мошеннических действий в Telegram и WhatsApp* снизилось в разы благодаря ограничению звонков. Эта мера полностью себя оправдала, заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Об этом сообщает ТАСС .

Он напомнил, что решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp* было реализовано Роскомнадзором 11 августа этого года. Депутат назвал его «абсолютно правильным, своевременным».

Боярский отметил, что с тех пор случаев мошенничества через эти платформы стало заметно меньше. Между тем он положительно высказался о мессенджере Max, где «абсолютно по-другому реализована структура безопасности». Там блокируется огромное количество подозрительных аккаунтов, попытки мошеннических действий пресекаются.

Кроме того, в Max есть специальная служба, которая оперативно реагирует на жалобы пользователей. Депутат отметил, что мессенджер будет стремиться к полному отсутствию мошеннических действий или к немедленному купированию при их попытках.

Ранее стало известно, что мошенники с Украины начали звонить россиянам с иранских и грузинских номеров. Они начинаются со следующих цифр: +98/995/421.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

