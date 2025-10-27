Не берите трубку: мошенники с Украины звонят с иранских и грузинских номеров
Украинские мошенники изменили тактику после ликвидации сети узлов связи в РФ, через которые действовали их кол-центры, и теперь звонят россиянам с иранских, грузинских и словацких номеров, сообщает Mash.
Номера начинаются со следующих цифр: +98/995/421. При звонке аферисты представляются сотрудниками разных организаций. Они просят прислать им код из СМС, отправленного на номер жертвы.
По данным Роскомнадзора, ограничения звонков в Telegram и WhatsApp* привели к тому, что попыток дозвона со стороны мошенников стало на 40% меньше. Специальные системы каждый день блокируют 1,5 млн фейковых вызовов.
Как отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, теперь главная проблема — отключение порядка 3,5 млн номеров иностранцев, не зарегистрировавших биометрию.
Также мошенники начали использовать стационарную связь, обманывая таким способом в первую очередь пенсионеров. Боярский предложил ограничить международную связь на таких телефонах.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.
