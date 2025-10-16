Депутат Бессараб объяснила, почему майские праздники будут короткими в 2026 году

Член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в следующем году майские праздники будут короче, чем в этом году, в том числе из-за длинных новогодних каникул, сообщает ТАСС .

По ее словам, в Трудовом кодексе страны прописаны 14 праздничных дней в течение одного года. Но эти дни переносятся, если выпадают на выходные. При этом общее число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году — 247.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники. В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — уточнила парламентарий.

Как отметила депутат, россияне в 2026 году будут отдыхать по три дня несколько раз, среди них праздники День защитника Отечества и Международный женский день. А четырехдневных выходных не повторится.

Бессараб добавила, что большинство россиян разделяют точку зрения властей страны о том, что новогодние каникулы должны быть длительными, так как чаще всего это единственный праздник, когда вся семья может отдыхать, ездить к родственникам, путешествовать.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году. Так, 3 и 4 января переносят на 9 января и 31 декабря, поскольку они — нерабочие. Таким образом, россияне будут отдыхать 12 дней на Новый год и Рождество.

