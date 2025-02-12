Депутат Балашихи совместно со школьниками принял участие в акции «Тепло для Героя»

Вместе они писали письма бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Дети с особым старанием выводили слова поддержки и благодарности, рисовали яркие рисунки, вкладывая в каждое послание частичку своей души.

«Эти письма — лучики тепла и поддержки, которые так нужны нашим бойцам. Детская искренность и вера в победу способны творить чудеса и придавать сил даже в самых сложных ситуациях», — отметил Александр Денежкин.

Участие в акции «Тепло для Героя» — это не только возможность выразить благодарность защитникам Отечества, но и важный урок патриотизма для подрастающего поколения. Вместе с письмами дети передали бойцам маскировочную сеть, которую сплели сами при помощи педагогов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.