Депутат Балашихи обсудила открытие пункта приема жителей по юридическим вопросам

Депутат совета депутатов Балашихи Светлана Тананова провела рабочую встречу с руководством структурного подразделения культурно-досугового центра Заря в микрорайоне Северный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время рабочей встречи депутат совета депутатов Балашихи Светлана Тананова обсудила обращения жителей городского округа относительно возможности открытия пункта приема по юридическим вопросам в рамках проекта «Адвокаты Подмосковья — жителям региона» в мкр. Северный. Данная практика хорошо себя зарекомендовала в течение года в мкр. Заря.

Светлана Тананова отметила, что реализация данного направления позволит существенно повысить количество и качество бесплатной юридической помощи не только в Балашихе, но и в Подмосковье.

Предварительная запись на прием в микрорайоне Заря осуществляется по телефону: 8 (925)108-95-42.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.