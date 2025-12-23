Департамент природопользования Москвы: клещей на хвойных деревьях не бывает

сегодня в 22:47

Эксперт опроверг миф о «хвойных клещах» на новогодних елках

Понятие «хвойный клещ» не существует в научной терминологии, а вероятность принести домой клеща вместе с новогодней елкой крайне мала. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Его комментарий прозвучал после распространения в соцсетях сообщений о якобы обнаруженных на новогодних деревьях клещах.

Специалист пояснил, что в холодный сезон клещи впадают в состояние анабиоза и зимуют в лесной подстилке, опавших листьях, мхе или под корой.

«Теоретически они могут использовать и трещины в коре хвойных деревьев, однако у молодых хвойных такие трещины встречаются крайне редко», — добавил Кунафин.

Ранее сообщалось, что новогодние хвойные клещи раньше выходят из спячки из-за теплой зимы.

