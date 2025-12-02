Денис Буцаев назвал регионы, успешно внедрившие системы экомониторинга

На форуме Ассоциации развития экомониторинга, проходящем 1–2 декабря в Торгово-промышленной палате России, присутствовали заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев и делегация Российского экологического оператора. В ходе пленарной сессии «Комплексное развитие систем экомониторинга в России» Буцаев выделил приоритетные векторы развития этой сферы и перечислил субъекты, являющиеся лидерами в накоплении практического опыта, сообщила пресс-служба РЭО.

«В этой связи хотел бы отметить ряд регионов, где вопросам экологического мониторинга уделяется особое внимание и где созданы профильные учреждения. В их числе — Москва, Московская и Челябинская области, Республика Татарстан. Накопленный там опыт крайне важен. Именно регионы должны стать одним из основных источников достоверной экологической информации — как для решения своих задач, так и для интеграции данных в государственные информационные системы, прежде всего в ФГИС „Экомониторинг“», — подчеркнул Денис Буцаев.

В РЭО обратили внимание, что для развития отрасли необходимо объединить потенциал регионов, научных организаций и технологических предприятий. Ассоциация развития экомониторинга, учрежденная по инициативе РЭО при содействии Минприроды, уже стала площадкой для консолидации экспертного сообщества и создания стандартов в области мониторинга воздуха и водных ресурсов.

В организации также подчеркнули, что от технологического обновления, использования отечественных решений и выработки единых стандартов для региональных систем напрямую зависит достоверность экологических данных и результативность принимаемых управленческих мер.

ПАО «Российский экологический оператор» было создано Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России целостную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до уровня не более 50%, а также позволит вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.