День села Болычево отпразднуют в Волоколамском округе

Насыщенную программу подготовили для жителей Болычево. Для детей проведут увлекательную игровую программу «В поисках ключа от родного села», организованную сотрудниками Дома культуры. Также маленьких сельчан ждут гонки на самокатах, беговелах и велосипедах.

Во время праздничной программы будут работать торговые точки. Здесь можно будет приобрести сладкую вату, попкорн и многое другое.

С 17:00 будет работать интерактивная площадка, организуют катание на лошадях.

Также в 17:00 начнется торжественная часть с участием гостей села. В рамках мероприятия состоится награждение отличившихся жителей. Здесь выступят творческие коллективы как местного Дома культуры, так и артисты Волоколамского округа.

Завершатся праздничные гуляния в Болычево праздничной вечерней дискотекой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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