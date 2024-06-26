День села Болычево отпразднуют в Волоколамском округе
Фото - © Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
В Подмосковье отметят день села Болычево. Праздничное мероприятие состоится 29 июня возле местного Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Насыщенную программу подготовили для жителей Болычево. Для детей проведут увлекательную игровую программу «В поисках ключа от родного села», организованную сотрудниками Дома культуры. Также маленьких сельчан ждут гонки на самокатах, беговелах и велосипедах.
Во время праздничной программы будут работать торговые точки. Здесь можно будет приобрести сладкую вату, попкорн и многое другое.
С 17:00 будет работать интерактивная площадка, организуют катание на лошадях.
Также в 17:00 начнется торжественная часть с участием гостей села. В рамках мероприятия состоится награждение отличившихся жителей. Здесь выступят творческие коллективы как местного Дома культуры, так и артисты Волоколамского округа.
Завершатся праздничные гуляния в Болычево праздничной вечерней дискотекой.
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