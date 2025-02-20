День Российских студенческих отрядов отпраздновали в Подмосковье

В Мытищах состоялось празднование Дня Российских студенческих отрядов. На базе мультиформатного пространства «СО.здание» прошли мастер-классы, посвященные Году защитника Отечества, награждение активистов, а также круглый стол с участием студентов, работодателей и представителей власти, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

День РСО совпал с празднованием годовщины открытия Дома студенческих отрядов Московской области, которое состоялось в 2023 году. С того момента Дом стал площадкой для проведения мероприятий, встреч и стратегического планирования развития движения.

За вклад в развитие студенческих отрядов активисты получили благодарности от главы городского округа Мытищи, Министерства информации и молодежной политики, Московской областной думы и представителей Российских студенческих отрядов.

В рамках Года защитника Отечества для участников мероприятия прошел мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Они также написали письма для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.

«День Российских студенческих отрядов — это не просто праздник, а знаковое событие, которое объединяет тысячи молодых людей по всей стране. Он символизирует преемственность поколений, силу единства и стремление к развитию. Мы продолжаем традиции, укрепляем связь между поколениями и создаем новые возможности для молодежи», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

В завершение праздника состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы законодательной поддержки студенческих отрядов, лучшие практики трудоустройства молодежи и перспективы сотрудничества с работодателями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.