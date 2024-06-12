День России в Москве будет проходить с грозой и ливнями

Июньская норма осадков в Москве будет перевыполнена почти в 1,5 раза

День России в Москве войдет в тройку самых ненастных за время существования праздника, а июньский план по осадкам в мегаполисе будет перевыполнен почти в 1,5 раза, сообщается на сайте «Метеовести».

В среду в столице к полудню начнут поливать грозовые дожди. Уже к вечеру в городе может выпасть около 12 мм небесной влаги. Затем ливни начнут ослабевать и к второй половине четверга, 13 июня, погода начнет налаживаться.

Причина разгула стихии в столкновении весьма разнородных воздушных масс. Сегодняшние плюс 24 градуса на термометре являются похолоданием для столицы, так как накануне воздух прогревался до плюс 26 градусов.

В четверг столбики термометра опустятся еще на пару градусов, в пятницу прекратятся осадки, а на выходных температура вернется к показателям середины недели.

В среду В Подмосковье и столице местами прогремит гроза, пройдет град, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов. При облачной погоде ожидается кратковременный дождь, местами сильный.