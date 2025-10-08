День открытых уроков состоялся в Домодедовском Дворце культуры и спорта «Мир»

В городском округе Домодедово во Дворце культуры и спорта «Мир» прошел Единый день открытых уроков, собравший множество гостей и участников. Программа включала 35 уроков, охватывающих различные направления: вокал, театр, танец и декоративно-прикладное творчество, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня в нашем городе самый большой и самый массовый день открытых уроков», — отметила культурный организатор Наталья Пономарева.

Педагоги подчеркивают важность таких мероприятий. «Когда люди приходят на концерт и видят красивую картинку, они не представляют, сколько сил закладывают дети во время тренировок», — говорит Александра Федорова, педагог ансамбля народного танца «Золотая туфелька». Воспитанница ансамбля Дарья Александрова, занимающаяся танцами 4 года, поделилась: «Мне очень нравятся наши занятия. Они веселые и позитивные».

День открытых уроков стал доступен для всех желающих, и даже взрослые, как Александр Кашаев, смогли попробовать себя в различных творческих направлениях, в том числе в бисероплетении. Кульминацией мероприятия стал спектакль от театра «Мельпомена», позволивший зрителям насладиться искусством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.