День открытых дверей с акушерками и экскурсия по роддому Одинцова пройдет 15 марта

В Одинцовском роддоме 15 марта с 11:00 до 12:00 пройдет день открытых дверей. Будущие родители в сопровождении врача смогут осмотреть родовое и послеродовое отделения, осмотреть послеродовую палату, задать свои вопросы специалисту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На день открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома. А будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.

Акушерки расскажут, как подготовиться к родам, о видах контрактов и о важных моментах подготовки к родам. День открытых дверей пройдет по адресу: Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом 3Б (здание роддома).

Все вопросы по телефону: 8 (985) 963-14-64 с 9:00–17:00. Рекомендуется иметь при себе сменную обувь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.