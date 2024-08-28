День открытых дверей пройдет в учреждениях культуры и спорта Фрязина

В учреждениях культуры и спорта Фрязина 31 августа пройдет День открытых дверей. Педагоги учреждений подробно расскажут о работе коллективов, о том, как проходят занятия и чему научатся их будущие участники. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день фрязинцы и гости города смогут ознакомиться с деятельностью местных учреждений, поговорить с преподавательским составом, узнать все условия поступления ребенка.

Все желающие смогут узнать условия для поступления в тот или иной кружок, стоимость и расписание занятий. Пообщаться можно будет не только с педагогами, но и с воспитанниками каждого коллектива.

Начало мероприятия в 12:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.