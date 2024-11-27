День открытых дверей по среде Engee провели в офисе ЦИТМ «Экспонента»

В офисе ЦИТМ «Экспонента» 14 ноября состоялся День Engee. Engee — продукт российской компании ООО «Ритм». Данная платформа представляет собой комплекс сред для проведения технических расчетов и динамического моделирования, сообщает RuNews24.ru .

В настоящее время система Engee ежемесячно развивается. Для разработчиков, тестировщиков и инженеров регулярно добавляются новые настройки и инструменты. Функциональные возможности системы продолжают расширяться. Кроме того, было создано Сообщество пользователей, где любой желающий может представить свой проект, скачать интересный проект или задать технический вопрос.

Специалисты ЦИТМ «Экспонента» провели мастер-классы по различным темам. В частности, снова были показаны возможности и адаптивность открытого языка программирования Julia.

Были представлены новейшие инструменты для моделирования алгоритмов управления и логики, включая специализированные библиотеки по аэрокосмическим системам, а также новые блоки и функции.

Также обсуждались и демонстрировались возможности интеграции Engee с внешними устройствами, такими как карты захвата данных или стенды полунатурного моделирования КПМ РИТМ. Теперь Engee может интегрироваться практически с любым программным обеспечением для ко-симуляции или «железом» для встраивания кода. Разработчики готовы сотрудничать с другими российскими вендорами инженерного ПО для решения задач импортозамещения.

Слушатели также ознакомились с тем, каким образом в Engee можно создавать физические модели сложных технических систем, что особенно актуально для замены продуктов Simscape и Amesim. Эта технология необходима для моделирования различных агрегатов в Engee и их системной проверки перед реальным внедрением.