День многодетной семьи впервые празднуют в Подмосковье

В Московской области утвержден новый праздник — День многодетной семьи, который теперь будет проводится ежегодно 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем регионе — 114 тысяч многодетных семей, которые воспитывают свыше 368 тысяч детей. Воспитание детей — это ежедневный труд родителей, и поддержка семей с детьми является одним из приоритетных направлений нашей социальной политики. Новый праздник стал еще одной возможностью выразить благодарность и поддержку тем, кто воспитывает новое поколение», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в Министерстве социального развития региона, в Московской области многодетным семьям предусмотрено множество мер социальной поддержки. Одними из самых востребованных являются бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатное питание в школах, ежегодная выплата на школьную форму, компенсация оплаты за коммунальные услуги, бесплатная парковка и освобождение от транспортного налога на 1 автомобиль.

Многодетные семьи также могут получить бесплатный земельный участок, а уже ожидающие землю в очереди — компенсацию в размере 400 тысяч рублей. В этом году введена новая выплата в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье.

Кроме того, семьи могут воспользоваться федеральной поддержкой. Одной из самых востребованных мер является материнский капитал, который в этом году составляет 912 тысяч рублей. Также предусмотрены дополнительные выплаты на погашение ипотеки до 450 тысяч рублей.

Узнать больше информации о мерах поддержки для семей с детьми можно на региональном портале госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/birthmo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем многодетной семьи.

«Спасибо вам, родители, за любовь, терпение и огромное сердце. Вы делаете наше Подмосковье сильнее, добрее и теплее. Пусть каждый день приносит радость, здоровье, поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Мы рядом — для вас и ваших детей», — заявил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.