День матери празднуют в воскресенье в России

В России День матери отмечается в последнее воскресенье осени, в этом году праздник выпал на 30 ноября.

Президент страны Борис Ельцин подписал указ об учреждении Дня матери в 1998 году для повышения социальной значимости материнства. С тех пор его ежегодно отмечают в РФ.

Символом этого дня в России стала незабудка — этот цветок символизирует память, верность и бескорыстную любовь. Именно эти качества ассоциируются с материнским чувством. Есть и старинное поверье: незабудка обладает силой напоминать о самых дорогих и любимых людях.

Для каждого мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

В стране к этому дню приурочена Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». К этому теплому празднику проводят концерты, конкурсы, акции, выставки и другие мероприятия.

Также свыше 20 стран мира празднуют Международный день матери во второе воскресенье мая. Среди них США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия и другие.

