День космонавтики отметили в Раменском парке

12 апреля в Раменском парке прошло масштабное празднование Дня космонавтики «Фестиваль космических чудес», посвященное развитию космической тематики и первому полету человека в космос. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение трех часов на территории парка работала фотовыставка советских плакатов «Первые в мире», которая погрузила посетителей в атмосферу космических достижений 1961 года.

Юные гости парка активно участвовали в разнообразных мастер-классах. На детской велотрассе и пункте проката прошел творческий мастер-класс по созданию объемной аппликации «Космонавт в открытом космосе». После на тех же площадках состоялся увлекательный мастер-класс по «Космической вышивке на открытках».

Для детей была организована развлекательная программа «Загадки космоса» с играми и интерактивными заданиями, которая проходила на детской велотрассе. Любители активного отдыха с удовольствием участвовали в захватывающем квесте «Космическое путешествие» в Центральном шатре.

Особую историческую ценность представляла интерактивная лекция «Белка и Стрелка. Путь на орбиту», рассказывающая о легендарных собаках-космонавтах. Мероприятие на пункте проката и детской велотрассе.

Праздничные мероприятия завершились ярким «КосмоДиско» на площадке «Лира», которое подарило всем гостям незабываемые впечатления и отличное настроение.

Фестиваль стал настоящим праздником для всех возрастов, объединив образовательные, развлекательные и творческие элементы в единую космическую программу.

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