День благотворительности «Белый цветок» прошел в Подмосковье

В Серпухове состоялся день благотворительности «Белый цветок». История праздника уходит корнями в традиционную русскую культуру. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиция благотворительности, связанная с покупкой белых цветов, существовала уже много лет назад. Тогда и богатые меценаты, и простые люди могли внести свой вклад, независимо от размера пожертвования.

Инициаторами «Белого цветка» выступили Подольская епархия и Серпуховское благочиние совместно с администрацией муниципалитета.

«На протяжении всей истории благотворительности подчеркивалась ценность каждого, даже самого скромного пожертвования. Эта идея находит отражение и в религиозных текстах, в частности, в Евангелии. Вспомним притчу о бедной вдове, пожертвовавшей всего две лепты — монеты, казалось бы, незначительные. Однако Господь принял этот дар как величайшую жертву, ибо вдова отдала все, что у нее было», — рассказал иерей Дионисий Коськин.

Поддержать детей можно было купив игрушки или посетив мастер-классы (со свободной ценой). Средства также принимались по QR-коду на коробках.

В этом году собранные средства будут направлены на приобретение специализированного питания для детей с тяжелыми заболеваниями из городского округа Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.