Демонтаж в большом зале Центра культуры «Импульс» Домодедова наполовину завершен

сегодня в 20:00

В Домодедове строители продолжают капитальный ремонт большого зала и сцены Центра культуры и досуга «Импульс» по адресу: Каширское шоссе, д. 100а. Подрядчик на 62% завершил демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы проводятся в рамках государственной программы за счет средств бюджета. На объекте работают 11 человек. Строители продолжают демонтажные и приступают к отделочным работам», — уточняется в сообщении.

Полное обновление получит зрительный зал — здесь установят удобные кресла, на главной сцене модернизируют механическую «начинку», проведут обновление инженерных сетей и электрооборудования, установят современное постановочное освещение и звуковые системы.

ЦКД «Импульс» — это 19 учреждений клубного типа, осуществляющие культурно-досуговую и социально-культурную деятельность. Более 10 тыс. детей и взрослых в возрасте от 3-х до 85 лет, постоянно занимаются в студиях и творческих коллективах по различным направлениям деятельности.

Открытие зала для зрителей запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.