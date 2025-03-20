Демонтаж старого Коммунального моста в Кемерове обойдется в 1 млрд руб

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов заявил, что демонтаж старого Коммунального моста, стоящего вдоль Кузнецкого моста, обойдется в 1 млрд рублей, сообщает Сiбдепо .

Об этом градоначальник рассказал журналистам во время смотра сил и средств городского управления ГО и ЧС. Также он отметил, что проект по демонтажу старого моста уже прошел экспертизу.

«В настоящий момент мы занимаемся поиском финансирования выполнения этих работ. Стоимость данных работ около 900 млн рублей», – заявил Анисимов.

Тем временем в Кемерове в ходе инспекции был обнаружен автомобиль такси с неисправными тормозами.