Демонстрировать амбиции и спрашивать: как не получить отказ на собеседовании

К собеседованию необходимо готовиться – морально и реалистично. Имеет смысл изучить историю компании, миссию и ценности, а также настроиться на лучшее, рассказала в беседе с радио Sputnik карьерный консультант рекрутинговой компании Оксана Семенова.

«Показывать на интервью свои амбиции полезно, так как это демонстрирует вашу целеустремленность и желание развиваться в профессиональном плане. Однако важно не переусердствовать и не показаться слишком агрессивным. Ваши амбиции должны быть реалистичными и соответствовать должности», - отметила эксперт.

По ее словам, среди других необходимых для успешного собеседования условий – продуманные ответы на вопросы и подтверждение навыков и опыта.

Отказать могут даже из-за одного неудачного высказывания, а уверенность в себе, напротив, можно назвать буквально ключом к успеху.