«Дело в людях»: журналисты поучаствовали в корпоративном конкурсе

Журналисты и представители различных компаний приняли участие в масштабном проекте, организованном Ассоциацией менеджеров: Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях» и Всероссийском форуме в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений», сообщает NEWS.ru .

На площадке форума, в рамках пленарного заседания под названием «Природный капитал — основа будущего», участники обсудили основные моменты природоохранной деятельности и сохранения природных богатств. Главной темой для обсуждения стало преобразование уникального природного достояния России в значимые конкурентные преимущества.

18-й сезон конкурса сфокусировался на оказании поддержки организациям, внедряющим прогрессивные подходы в области ESG, корпоративной социальной ответственности и осуществляющим масштабные общественно полезные инвестиции.

Анализ представленных на конкурс проектов показывает, что российские компании существенно повысили свою компетентность в сфере ESG. Из года в год яркие и инновационные разработки отечественных компаний вдохновляют не только конкурсантов и членов жюри, но и все предпринимательское сообщество страны.