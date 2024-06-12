Дело трех адвокатов Алексея Навального* поступило в суд

сегодня в 19:59

В Петушинский суд Владимирской области поступило уголовное дело трех адвокатов оппозиционера Алексея Навального*, которых обвиняют в участии в экстремистском сообществе, сообщает РИА Новости .

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — заявили в суде.

При этом на сегодняшний день дата рассмотрения дела не назначена.

Игорь Сергунин**, Вадим Кобзев** и Алексей Липцер** обвиняются по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Им грозит до 6 лет тюремного заключения. Фигурантов уголовного дела арестовали в октябре прошлого года.

Еще один адвокат Навального* Ольга Михайлова была объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

По данным следствия, адвокаты обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, которых находился в колонии. Таким образом, политик продолжал руководить экстремистским сообществом.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, 19 следователей, судей и прокуроров, которые принимали участие в деле Алексея Навального*.

* включен в реестр иноагентов, включен в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

** внесены в России в перечень террористов и экстремистов.