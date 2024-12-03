Дело о теракте на Крымском мосту с 8-ю фигурантами передано в суд

Генпрокуратура РФ сообщила о передаче в суд дела о теракте на Крымском мосту

Обвинительное заключение по делу о теракте на Крымском мосту утверждено в отношении восьми обвиняемых в совершенном преступлении, само уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, об этом сообщила Генпрокуратура РФ .

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна», — сообщила пресс-служба главного органа единой федеральной централизованной системы органов прокуратуры.

Фигурантов дела обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями «Террористический акт» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Двух из восьми фигурантов — Соломко и Терчаняну — также обвиняют в контрабанде взрывных устройств.

По данным следствия, в 2022 году под руководством занимавшего пост первого заместителя главы СБУ Василия Малюка сформировалась преступная группировка. В эту организацию вошли как установленные, так и неизвестные следствию участники.

На украинской территории группа подготовила взрывчатку, искусно замаскировав ее под обычную строительную пленку. Для осуществления теракта на Крымском мосту злоумышленники привлекли ничего не подозревающего водителя грузовика, который и перевез замаскированное взрывное устройство через Керченский пролив. Конечной целью этой преступной операции было осуществление террористического акта на важном транспортном объекте.

Трагедия произошла осенью 2022 года. Взрыв на мосту унес жизни пяти человек, включая водителя грузового транспорта и пассажиров легковушки, оказавшихся рядом. Дело передано на рассмотрение в военный суд Южного округа, подозреваемые находятся под арестом.

В то же время продолжается расследование в отношении фигуранта Малюка. Детонация взрывного устройства была осуществлена соучастниками 8 октября, когда грузовик двигался по мосту.