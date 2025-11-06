Дело о хищении 16,6 млрд руб из МИнБанка передано в суд
Расследование дела о хищении 16,6 млрд рублей из Московского индустриального банка (МИнБанка) завершено. Генпрокуратура передала материалы в суд, сообщает Life.ru.
В деле два фигуранта — глава компании «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев. Бизнесмены обвиняются в растрате, незаконных валютных операциях и легализации преступного дохода в крупном размере.
По данным следствия, фигуранты вместе с ныне покойным Абубакаром Арсамаковым, который был президентом МИнБанка, и бухгалтером Ириной Верещагой похитили средства банка на сумму свыше 16,6 млрд рублей. Реализовывали они преступную схему с помощью подконтрольных компаний.
Соучастники выдавали этим фирмам кредиты, которые были невозвратные. Расследование в отношении бухгалтера и других участников продолжается.
Ранее курский бизнесмен получил срок за хищения при строительстве укреплений. Ему назначили 4 года лишения свободы и штраф.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.