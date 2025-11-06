сегодня в 07:29

Дело о хищении 16,6 млрд руб из МИнБанка передано в суд

Расследование дела о хищении 16,6 млрд рублей из Московского индустриального банка (МИнБанка) завершено. Генпрокуратура передала материалы в суд, сообщает Life.ru .

В деле два фигуранта — глава компании «Ростовская нива» Жасулан Тулепбеков и его подчиненный Денис Ширяев. Бизнесмены обвиняются в растрате, незаконных валютных операциях и легализации преступного дохода в крупном размере.

По данным следствия, фигуранты вместе с ныне покойным Абубакаром Арсамаковым, который был президентом МИнБанка, и бухгалтером Ириной Верещагой похитили средства банка на сумму свыше 16,6 млрд рублей. Реализовывали они преступную схему с помощью подконтрольных компаний.

Соучастники выдавали этим фирмам кредиты, которые были невозвратные. Расследование в отношении бухгалтера и других участников продолжается.

Ранее курский бизнесмен получил срок за хищения при строительстве укреплений. Ему назначили 4 года лишения свободы и штраф.

