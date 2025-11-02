Курский бизнесмен приговорен за хищения при строительстве укреплений

Курский бизнесмен Виталий Синьговский осужден на 4 года лишения свободы за хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области, сообщает РИА Новости .

Суд также назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей и обязал возместить государству более 152 миллионов рублей причиненного ущерба.

Согласно материалам Генпрокуратуры, в 2022–2023 годах Курская область получила из федерального бюджета 19,4 млрд рублей на возведение фортификационных сооружений. Чиновники, используя режим повышенной готовности, заключали контракты через посредников и аффилированные компании. Фирмы Синьговского — ООО «КТК Сервис» и ООО «Сиэми» — получили по двум договорам почти 385,3 млн рублей, часть которых была легализована через покупку дорогостоящей недвижимости.

По этому же уголовному делу проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.