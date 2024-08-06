«Дело может затянуться»: адвокат оценил перспективы суда Инстасамки

Юрист Андрей Алешкин прокомментировал ситуацию с судебным процессом певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) против сети доставки блюд японской кухни. Звездный адвокат полагает, что если артистка и сможет добиться компенсации, то она окажется «значительно ниже запрошенной», сообщает «ФедералПресс» .

«Практика судов уже устоялась. В компании ответчика это понимают и потому не спешат расставаться с деньгами. Все логично, любое дело можно затянуть на год, а там и компании может не быть», — сказал журналистам адвокат.

Ответчики делают ставку на стратегию ожидания, считает Алешкин.

Ранее Дарья Зотеева подала иск в суд на сеть ресторанов. Она требует более 3 миллионов рублей за использование ее творчества и образа в рекламе.

В июне суд уже обязал актера Стаса Ярушина выплатить Зотеевой 2 миллиона рублей за то, что на подкасте он исполнение кавер на ее песню «За деньги да».