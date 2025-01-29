Дело экс-замминистра обороны Иванова передали в Мосгорсуд

Дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о растрате было направлено Хамовническим судом Москвы в Мосгорсуд, сообщает ТАСС .

Таким образом, суд удовлетворил просьбу прокурора о передаче дела. В Мосгорсуде оно будет рассматриваться в закрытом от СМИ режиме.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое — о растрате более 205 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Его фигурантом также является бывший подчиненный Иванова Антон Филатов.

Второе дело связано с растратой 3,2 млрд рублей у банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванова обвиняют в получении взятки в размере более 1 млрд рублей.

Сам экс-замминистра обороны отрицает свою вину.

Ранее стало известно, что имущество Иванова в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства.