Дельфинов заметили в Финском заливе в 50 км от Петербурга

В Финском заливе обнаружили дельфинов. Они находились на расстоянии около 50 км от Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

В Восточной Балтике встречаются либо морские свиньи, либо афалины. На кадрах видно, что у дельфина серповидный плавник на спине. Этот фактор и поведение морского обитателя указывают на то, что к Петербургу подплыли именно афалины.

Балтийское море считается одним из наиболее загрязненных в мире. Однако до середины XX века там жили и афалины, и морские свиньи.

Ранее кандидат биологических наук Татьяна Денисенко рассказала, что дельфины — очень высокоинтеллектуальные животные. Они могут демонстрировать как любовь, так и агрессию к своим сородичам.