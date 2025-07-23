Учатся всю жизнь: цетолог рассказала интересные факты о дельфинах

Кандидат биологических наук, цетолог Татьяна Денисенко заявила, что дельфины, вопреки распространенному мнению, — дикие животные, которые могут проявлять как любовь, так и агрессию по отношению к сородичам, сообщает «Вечерняя Москва».

«В интернете обсуждают случаи, когда дельфины нападали на людей — например, выскакивали из воды и били в солнечное сплетение. Лично я с этим не сталкивалась — у нас в Черном море таких ситуаций не было. Поэтому агрессия возможна. Но другой вопрос: а сделал ли дельфин это специально?» — сказала эксперт.

По ее словам, у дельфинов очень хорошо развита сигнальная система, их основной орган восприятия звука — это сильный слух. Отлично работает и звуковая коммуникация между собой, которая подразумевает наличие сложных звуковых сигналов.

Отвечая на вопрос о спасении дельфинами раненых во время войны, биолог отметила, что это не описано в научной литературе, но такие данные есть. Дельфины — высокоразвитые существа, они многому учатся в течение жизни.

23 июля по всему миру отмечают Всемирный день китов и дельфинов.