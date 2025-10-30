Делегация Вьетнама посетила учреждения ГУФСИН России по Московской области

Делегация Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнамво главе с начальником Управления полиции по делам тюрем, центрам принудительного перевоспитания и образования Нгуеном Тхань Чыонгом в рамках своего визита в Россию посетила пенитенциарные учреждения Подмосковья. Зарубежные коллеги побывали в ИК-5 и Можайской воспитательной колонии, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Знакомство вьетнамской делегации с учреждением началось с посещения общеобразовательной школы. Директор СОШ заслуженный учитель России Ольга Князькова провела для гостей экскурсию по учебному заведению, в ходе которой представители делегации оценили оснащенность школьных кабинетов наглядными пособиями и методической литературой. Кроме этого, гостей познакомили с экспозициями школьного музея, которые посвящены истории России и, в частности, Можайскому району.

Коллегам рассказали об организации работы с несовершеннолетними осужденными, получения ими общеобразовательного и профессионального обучения в процессе отбытия наказания, а также осуществления надзора и контроля за их поведением. Также члены делегации посетили жилые помещения, библиотеку, ознакомились с меню столовой, отметив разнообразие предлагаемых блюд.

Следующим пунктом остановки вьетнамской делегации стала женская исправительная колония № 5. Начальник учреждения Наталья Гурьева подробно рассказала о работе, проводимой сотрудниками подразделения с осужденными. Гости ознакомились в исправительном учреждении с коммунально-бытовыми условиями, посетили центр трудовой адаптации осужденных, увидели организацию швейного производства.