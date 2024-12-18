Делегация школьников из Узбекистана посетила парк «Патриот» в Подмосковье

40 школьников из Узбекистана в сопровождении семи взрослых продолжают экскурсию по Московской области. Делегация из республики посетила парк «Патриот» в Одинцовском городском округе.

Большую часть программы для делегации из Узбекистана составила экскурсия по музею «Дорога памяти» и главному храму ВС РФ. По словам руководителя делегации из Узбекистана, учителя русского языка и литературы в Ташкентской области Узбекистана Мохиры Акромовой, дети в восторге от экскурсии. Они восхищаются Россией и благодарят всех за возможность лично познакомиться с культурой великой страны.

«Делегация состоит из 40 учеников и 7 учителей, которые приехали с целью обменяться опытом: посмотреть, изучить. Посмотреть на образование учеников, лицеистов Российской Федерации. В данный момент мы уже четвертый день в лицее имени Примакова, посещаем занятия и мастер-классы. <…> Настроение у ребят прекрасное», — рассказала Акромова.

Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения

Джалолиддин Турдалиев рассказал, что из личного интереса хотел поискать сведения о своем прадедушке Джалиле Турдалиеве. Он воспользовался такой возможностью в музее и узнал много нового.

«Оказывается, он участвовал в Великой Отечественной войне и, к сожалению, вернулся на родину с потерей — потерял ногу на войне — и с одной ногой поднял всех своих детей. Посещая этот музей (музей „Дорога памяти“ — ред.), я понял, насколько ему тяжело было. Горжусь своим прадедушкой», — рассказал Турдалиев.

Милана Хамиддулина поделилась, что ей очень интересно находиться в музее, интересно узнавать историю. Самым запоминающимся для нее стали голограммы, где в реалистичном формате показано, как все происходило. В будущем она планирует поступать на юриста в России.

Впечатления от Звенигорода

Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения

17 декабря делегация из Узбекистана была в Звенигороде, где посетила экскурсионную программу «Древний Звенигород» в Звенигородском историко-художественном музее. Иностранных школьников и преподавательский состав познакомили с шедеврами пейзажной живописи Ивана Айвазовского, Федора Васильева и Архипа Куинджи, а также других великих художников.

Ученик девятого класса Хондамир Кодиров рассказал, что впервые покинул пределы Узбекистана. Поездка в Россию стала для него первым путешествием, которое навсегда оставит в памяти хорошие воспоминания.

«Все сильно отличается от моей страны. Другой климат, обучение другое, сама система, мне понравилось. <…> Посетили музей, где нам показали советские машины. <…> Очень сильно понравилось. Я в России в первый раз, очень гостеприимная страна», — поделился впечатлениями Кодиров.

Подробнее о делегации

Фото - © Демина Евгения Фото - © Демина Евгения

Учитель русского языка Мавжуда Пардаева рассказала, что в делегацию из 40 школьников и 7 преподавателей входят сотрудники и учащиеся разных школ. Прибывшие для обмена опыта в Россию дети — одаренные обладатели различных наград в олимпиадах и других значимых конкурсах.

«У детей появилась возможность близко и воочию познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети. <…> Наше путешествие длится пять дней, уже три дня, как мы в России, и условия отличные, спасибо российской стороне, что она так обратила внимание на каждую секунду нашего пребывания здесь», — добавила Пардаева.

Ранее сообщалось, что Подмосковье и Ташкентская область будут обмениваться опытом в сфере образования. На встрече, которая прошла в доме правительства Московской области, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков договорились обмениваться лучшими образовательными практиками.

«Хочу поблагодарить Зоира Тоировича (хокима Ташкентской области — ред.) за сотрудничество. Я думаю, что <...> вы и Московскую область посмотрите, и, конечно, сможете пообщаться со своими коллегами, с учителями. Это всегда очень полезно», — заявил тогда Воробьев.