Делегация Китая посетила подмосковные предприятия по производству колбас и сыра

Делегация из Китая во главе с руководителем партийного комитета Коммунистической партии Китая министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР посетила 2 пищевых предприятия в Подмосковье по производству сыровяленых колбас и мясных деликатесов, а также сыра. В состав российской делегации входили представители Минсельхоза РФ, Россельхознадзора, Минсельхозпрода и Мининвеста Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ходе визита заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин отметил важность развития двустороннего диалога и взаимовыгодных отношений с китайскими партнерами. В Солнечногорске на предприятии ООО «СолеРамичи» гостям представили технологии производства колбасных изделий, а на «Истринской сыроварне» ознакомили с процессом созревания сыра. Деловой визит завершился дегустацией продукции от региональных производителей.

Со своей стороны представители китайской делегации выразили благодарность российским коллегам и отметили высокое качество продукции и современные технологии производства. Кроме этого, приняли решение содействовать развитию отношений в сфере экспорта и импорта между регионами 2 стран, а также сотрудничества в агропромышленном комплексе с Подмосковьем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.