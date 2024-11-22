Делегация из Петербурга прибыла на Кубу на праздник

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На Кубе проходят дни, посвященные Санкт-Петербургу. 22 ноября на это мероприятие приехал губернатор российского города на Неве Александр Беглов. Делегацию из Северной столицы встретили губернатор провинции Матансас Мариета Пои Самора и посол России Виктор Коронелли, сообщает «Бриф24» .

Глава администрации Санкт-Петербурга посетит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Он также проведет встречи с военными руководителями страны.

В рамках визита делегация планирует осмотреть памятные места, включая Мемориал советского солдата-интернационалиста и Центр Фиделя Кастро.

На кубинском празднике, посвященном Санкт-Петербургу, будут организованы разные мастер-классы и показы картин студии «Ленфильм». Кроме того, запланирована концертная программа. Петербургские артисты, в том числе солисты Мариинского театра, выступят на сцене Национального театра Кубы.