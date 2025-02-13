Делегация из Ямала изучила опыт Подмосковья в сфере дополнительного образования

В областном технолицее им. В. И. Долгих в округе Истра состоялась встреча со специалистами сферы образования Ямало-Ненецкого автономного округа. В мероприятии приняли участие представители министерства образования Московской области, Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий, а также Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Делегация ЯНАО прибыла в Подмосковье уже во второй раз для обмена опытом. Специалисты изучили практики региона по вовлечению детей в кружки и секции в рамках соцзаказа в муниципалитетах, механизмы реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также организацию экспертизы образовательных программ.

Руководитель регионального модельного центра Ямало-Ненецкого округа Ольга Березина отметила значимость встречи.

«Дополнительное образование позволяет детям раскрыть свой потенциал, найти место в жизни. Поэтому очень важно совершенствовать программы обучения и внедрять новые подходы в допобразовании. Встреча со специалистами Московской области — уникальная возможность узнать о передовых практиках. Ведь Подмосковье имеет успешный опыт по разработке стандартов обучения и формированию новейшей инфраструктуры для раскрытия талантов детей», — отметила Березина.

Руководитель регионального модельного центра Московской области Светлана Валежева рассказала о системе дополнительного образования в регионе. По ее словам, в Московской области в допобразование вовлечены более 1,3 млн обучающихся, реализуются почти 41,5 тыс. программ по шести направленностям. Обновление и качество образовательных программ обеспечивает Региональный модельный центр Московской области.

В рамках встречи участники обсудили развитие дополнительного образования, поддержку педагогов и образовательных учреждений, а также развитие кадрового потенциала. В завершение мероприятия делегация из ЯНАО посетила образовательный кластер Технолицея им. В. И. Долгих, где познакомилась с миссией учреждения, образовательными программами и организацией учебного процесса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.