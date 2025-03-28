Делавший смертельные инъекции серийный убийца «Доктор Смерть» может выйти по УДО

Осужденный на пожизненное серийный убийца «Доктор Смерть» Максим Петров, который делал смертельные инъекции пациентам, а потом грабил их, может получить условно-досрочное освобождение в ближайшее время. Об этом сообщает SHOT .

Петров хочет подать прошение об УДО. Если его одобрят, то он планирует вернуться в Санкт-Петербург.

Жестокий убийца отсидел в ОИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске 25 лет из своего пожизненного срока. Если у Петрова есть положительная характеристика и отсутствуют грубые нарушения за последние 4 года, его ходатайство об условно-досрочном освобождении могут рассмотреть в суде.

«Доктор Смерть» орудовал в Санкт-Петербурге в 1997–2000 годах. Он был фельдшером на подстанции скорой помощи №5. Петров делал вид, что помогает пенсионерам, но на самом деле вводил смертельные инъекции и грабил их. За совершенные преступления ему дали пожизненный срок. Суммарно он совершил 11 убийств.

Ранее в «Черном дельфине» хотели совершить суицид серийный убийца и расчленитель.