Профессор Международной академии трезвости, действительный член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко заявил, что употребление пива мужчинами провоцирует рост женских гормонов в организме, это приводит к радикальным изменениям в поведении и сексуальной ориентации, сообщает «Абзац» .

По его словам, даже безалкогольное пиво содержит хмель, богатый фитоэстрогенами, которые при попадании в организм превращаются в «женский» гормон эстрадиол. Из-за него мужчины становятся геями*, а женщины уходят из семьи.

«Если это происходит у мужчины, у него голос становится более писклявым, плечи сужаются, живот растет, таз расширяется, он начинает бояться всего, мужественность пропадает. И более того, ему мужчины начинают нравиться. Мужчине начинают нравиться мужчины», — заявил Глущенко.

Женщины, в свою очередь, под влиянием избытка эстрадиола превращаются в людей с пониженной социальной ответственностью — проституток, добавил он.

В результате, по мнению Глущенко, пиво разрушает российские семьи — у граждан исчезают инстинкт самосохранения и желание заводить детей.

Ранее стало известно, что алкоголь в российских магазинах может подорожать на 17% в январе. Это произойдет на фоне роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

