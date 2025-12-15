«Делает из мужчин геев*, а из женщин — проституток»: Академия трезвости — о пиве
Профессор Международной академии трезвости, действительный член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко заявил, что употребление пива мужчинами провоцирует рост женских гормонов в организме, это приводит к радикальным изменениям в поведении и сексуальной ориентации, сообщает «Абзац».
По его словам, даже безалкогольное пиво содержит хмель, богатый фитоэстрогенами, которые при попадании в организм превращаются в «женский» гормон эстрадиол. Из-за него мужчины становятся геями*, а женщины уходят из семьи.
«Если это происходит у мужчины, у него голос становится более писклявым, плечи сужаются, живот растет, таз расширяется, он начинает бояться всего, мужественность пропадает. И более того, ему мужчины начинают нравиться. Мужчине начинают нравиться мужчины», — заявил Глущенко.
Женщины, в свою очередь, под влиянием избытка эстрадиола превращаются в людей с пониженной социальной ответственностью — проституток, добавил он.
В результате, по мнению Глущенко, пиво разрушает российские семьи — у граждан исчезают инстинкт самосохранения и желание заводить детей.
Ранее стало известно, что алкоголь в российских магазинах может подорожать на 17% в январе. Это произойдет на фоне роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
