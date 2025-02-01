Действия недобросовестного провайдера могут привести к трагедии

Самовольная установка интернет-кабеля на линиях электропередачи (ЛЭП) может привести к трагическим последствиям. Такие действия, часто совершаемые «черными» провайдерами, способны вызвать поражение электрическим током, что нередко заканчивается тяжелыми травмами или даже гибелью людей из-за сильных ожогов.

К сожалению, подобные случаи происходят достаточно часто. Чтобы предотвратить такие ситуации, компания «Россети Московский регион» напоминает операторам связи о необходимости заранее заключать договоры и получать разрешения. Только соблюдение этих условий может гарантировать безопасность работников и избежать трагедий.

Процедура заключения договора проста и включает несколько шагов:

Направление обращения в сетевую организацию для получения доступа к ЛЭП с целью размещения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Получение технических условий, подтверждающих возможность монтажа ВОЛС.

Согласование документов, которые подтверждают безопасность совместной эксплуатации линий электропередачи и ВОЛС.

Оформление доступа к воздушным ЛЭП для обеспечения безопасности пер-сонала.

Незаконные попытки «сэкономить» на оплате услуг владельцев инфраструктуры могут стоить жизни и здоровья сотрудникам недобросовестных провайдеров. Необходимо соблюдать правила эксплуатации электрооборудования!