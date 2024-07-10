Деятельность издания The Moscow Times* признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала деятельность неправительственной организации (НПО) The Moscow Times* из Нидерландов нежелательной на территории России, сообщается на сайте ведомства.

«Организация расположена в Амстердаме, осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что работа иностранного издания направлена на дискредитацию решений правительства РФ как во внешней, так и во внутренней политике. Доступ к сайту в настоящее время ограничен Роскомнадзором.

Ранее в России потребовали запретить деятельность владельца бренда водки «Столичная». Генпрокуратура решила добиться признания водочного олигарха Юрия Шефлера экстремистом.

*Включено в реестр иностранных агентов.