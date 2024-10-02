Дегтярев: экипаж лайнера с вице-премьером на борту действовал профессионально

Экипаж самолета с российской делегацией, которую возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, продемонстрировал профессионализм при аварийной посадке в аэропорту Минеральных Вод из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поблагодарил экипаж лайнера за профессиональный подход. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Вечером 1 октября самолет с делегацией РФ, направлявшийся в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Спецборт, где находились вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития РФ Максим Колесников и т. д., вылетел из Москвы в районе 19 часов.

Дегтярев поблагодарил экипаж лайнера за профессиональный подход к делу во время напряженной ситуации.

Делегация отправилась на третий саммит диалога по сотрудничеству в Азии. Он состоится со 2 по 3 октября.