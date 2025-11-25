Дед Мороз приедет в Клин из Великого Устюга

Главный волшебник страны прибудет в Клин из Великого Устюга 20 декабря. Это произойдет уже в 15 раз. По этому случаю в Клину пройдет традиционное карнавальное шествие, для участия в котором приглашаются все желающие и, главным образом, самые яркие творческие команды-участники карнавалов прошлых лет, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Карнавал-2025 в этом году юбилейный, поэтому он будет особенным. Лучший за 15 лет. В карнавале примут участие лучшие и самые красочные команды за весь этот период», — рассказала заведующая отделом культурно-массовых мероприятий МБУК «Централизованная клубная система» Олеся Торбенкова.

Она уточнила, что заявки для участия в карнавальном шествии с фото отправлять на почту CKS_KLIN_KLUB@MAI.RU с пометкой «КАРНАВАЛ 2025».

20 декабря 2025 года карнавальное шествие во главе с Дедом Морозом пройдет по главным улицам города. На торжественной церемонии в парке «Сестрорецкий» Дед Мороз наградит лучшие команды.

В рамках своего визита в Клин Дед Мороз обычно посещает социально-значимые объекты, детскую больницу, где дети останутся по медицинским показаниям на новый год, а также встречается с детьми участников СВО.

Подробная программа этого года будет опубликована чуть позже. Сейчас оргкомитет собирает участников карнавального шествия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.