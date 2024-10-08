Даванков обратится в Роскомнадзор с призывом пересмотреть блокировку Discord

«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать все подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — подчеркнул Даванков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в России мессенджер очень популярен, им пользуются от 25 до 40 млн человек. Также его часто применяют студенты, преподаватели, репетиторы в онлайн-школах.

Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер Discord. Такое решение ведомство приняло из-за нарушения платформой законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что выполнение требований закона необходимо для предотвращения использования мессенджера в неправомерных целях.