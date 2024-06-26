Дарья Бондаренко из Чехова стала 12-й стобалльницей в округе

Выпускницу подготовила преподаватель Татьяна Паршина. Дарья стала 12-й стобалльницей в округе.

Для тех, кто сдаст ЕГЭ по двум предметам 100 баллов Подмосковье выплатит по 100 тысяч рублей. Кроме того, школьные учителя, подготовившие двух и более стобалльников, будут поощрены суммой в 150 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.