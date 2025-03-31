Дана Борисова заявила, что может разрешить дочери увеличить грудь
Телеведущая Дана Борисова не будет против, если ее дочь Полина захочет сделать операцию по увеличению груди, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ранее 17-летняя дочка Борисовой Полина сделала ринопластику, девушка опубликовала фото из операционной до и после.
«Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка сдернут вверх», — рассказала Борисова.
По ее мнению, это смотрится не только привлекательно, но и естественно, также девушка стала более уверенной в себе.
Звезда передачи «Армейский магазин» не против и других экспериментов с внешностью своей дочери. Тем боле, скоро девушка станет совершеннолетней и сможет сама решать, что ей уменьшить или увеличить. Например, «надуть губки» или увеличить грудь.
«Захочет грудь больше? Почему бы и нет? Но, конечно, я буду ее главной наставницей в этом вопросе», — сказала Борисова.
Однако «пришить вымя» она дочери не позволит — только аккуратную грудь. Телезвезда добавила, что даже скандальная супруга Канье Уэста Бьянка уменьшила свой шестой размер.