Дана Борисова заявила, что может разрешить дочери увеличить грудь

Телеведущая Дана Борисова не будет против, если ее дочь Полина захочет сделать операцию по увеличению груди, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее 17-летняя дочка Борисовой Полина сделала ринопластику, девушка опубликовала фото из операционной до и после.

«Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка сдернут вверх», — рассказала Борисова.

По ее мнению, это смотрится не только привлекательно, но и естественно, также девушка стала более уверенной в себе.

Звезда передачи «Армейский магазин» не против и других экспериментов с внешностью своей дочери. Тем боле, скоро девушка станет совершеннолетней и сможет сама решать, что ей уменьшить или увеличить. Например, «надуть губки» или увеличить грудь.

«Захочет грудь больше? Почему бы и нет? Но, конечно, я буду ее главной наставницей в этом вопросе», — сказала Борисова.

Однако «пришить вымя» она дочери не позволит — только аккуратную грудь. Телезвезда добавила, что даже скандальная супруга Канье Уэста Бьянка уменьшила свой шестой размер.