Дальнобойщик подал на развод из-за сбежавшего кота в России

Дальнобойщик Кирилл подал на развод с женой из-за кота. Питомец убежал из автомобиля во время остановки в Ростовской области, а мужчина переживал о нем и искал на протяжении двух лет, сообщает Mash .

Кирилл на протяжении нескольких лет ездил на дальние расстояния по работе с Бусиком. Кот смог побывать на Дальнем Востоке, Урале и Сибири. Однако два года назад убежал, когда мужчина остановился в Ростовской области.

Водитель искал Бусика. Он писал в чаты и готов был заплатить за информацию.

В этот момент супругу начало не устраивать, что Кирилл редко бывает дома. Она сказала, что ему нужно выбрать — либо прийти домой, либо развестись.

Однако Кирилл не захотел переставать искать кота. Он развелся с женой.

Чудо произошло 26 октября. Кирилл нашел Бусика на пункте пропуска по пути в Крым, где он пропал два года назад.

Питомец сидел на улице и ел мороженое. Выяснилось, что кота взяли к себе пограничники. Он на протяжении двух лет ждал хозяина на месте, где они потерялись.

