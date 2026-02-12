Daily Mail: умер британский музыкант Эндрю Ранкен

Ушел из жизни ударник английской фолк-панк-группы The Pogues Эндрю Ранкен. Ему было 72 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Ударник группы The Pogues Эндрю Ранкен скончался в возрасте 72 лет, и сегодня его коллеги по группе отдали „настоящему другу и брату“ дань уважения», — говорится в сообщении.

Музыкант выступал в составе группы с 1983 по 1996 год, а после ее распада и возрождения — вернулся в состав, продолжив играть с 2001 по 2014 год.

Причина смерти не уточняется.

Ранее умер бывший бас-гитарист группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер в 71 год. Супруга музыканта рассказала изданию Bild, что он скончался от онкологического заболевания.

