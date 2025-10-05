Daily Mail: британца задержали за петтинг с девушкой на борту самолета

Жителя Великобритании задержали за петтинг с девушкой на борту самолета авиакомпании Air New Zealand, сообщает британское издание Daily Mail .

Сразу после взлета Рубен Джереми Финн и его спутница начали страстно целоваться. Затем их действия стали более откровенными: британец засунул руки в бюстгальтер, а потом и в брюки подруги. При этом за происходящим наблюдали 48 пассажиров. Бортпроводники сделали паре замечание о неподобающем поведении и сообщили о ситуации пилоту.

Влюбленные притворились спящими, однако спустя некоторое время продолжили «шалости». После приземления похотливых пассажиров задержали сотрудники полиции. Суд приговорил британца к 6 месяцам общественных работ и году нахождения под надзором.

Ранее два туриста в Таиланде вызвали бурную реакцию местных жителей, занявшись сексом на пляже. Местная полиция начала расследование.

