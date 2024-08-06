Дача или путешествие: какой отдых выбирают летом россияне

Россияне рассказали, что выбирают путешествия или отдых за городом летом

Самым популярным планом на летний отпуск среди россиян стали путешествия, отдых за городом –– на втором месте, сообщили РИАМО эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

По данным исследования, почти половина опрошенных (46%) летом отправляется в путешествие, чтобы сменить обстановку и перезагрузиться. Еще 26% выбирают отдых за городом. 20% проводят лето в городе, а 6% — не берут отпуск в июне–августе.

Среди путешествий самыми популярными оказались морские курорты, такие поездки выбирают 46% респондентов. Еще 26% рассказали, что предпочитают навещать родственников в других городах или странах. 15% покупают экскурсионные туры, 13% — ходят в походы.

Время за городом 47% россиян проводят на собственной даче, 35% ездят на дачу к родственникам или друзьям. 11% выезжают на природу с палаткой или в автодоме, 7% берут загородный дом в аренду.

В городе большинство опрошенных (79%) летом предпочитают гулять в парках. Еще 8% посещают бары и рестораны, 7% ходят в театр и кино. 4% респондентов посещают концерты или музыкальные фестивали и только 2% — музеи и выставки.